В центре Казани после реставрации официально открыли памятник Ленину

Скульптуру отправили на восстановление в октябре 2020 года. Фото: tatkprf.ru

Сегодня, 27 мая, в центре Казани – на площади Свободы, после реставрации официально открыли памятник Ленину. До восстановления монумент простоял на месте 66 лет.

- Это важное событие в жизни Казани, для Татарстана и для России. Владимир Ильич Ленин – личность мирового масштаба, почитаемая во всем мире. И мы должны хранить память об этом человеке. Тем более, что его жизнь тесно связана с Казанью – он здесь жил и учился, и именно его подпись стоит на декрете «Об образовании Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», - отметил во время торжественной церемонии глава татарстанского отделения КПРФ Хафиз Миргалимов.

Напомним, памятник сняли с постамента и отправили на реставрацию в октябре 2020 года. Это было сделано из-за того, что монумент в итоге мог уже упасть. Работу скульптора Петра Яцыно и архитектора Александра Гегело почистили специальными щадящими средствами, а все блоки из натурального кварцита отправили на восстановление на камнеобрабатывающий завод в Кукмор.

Тогда свою тревогу выразили коммунисты Кубы. Они начали сомневаться, что выделенных денег хватит на реконструкцию памятника Ленину. Кубинцы готовы были помочь как финансово, так и прислать в помощь татарстанцам своих специалистов.