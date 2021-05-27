«Книга-фест 2021» в Казани пройдет в Лядском саду 6 июня

Программа мероприятия включает в себя встречи с писателями, литературный квест и мастер-классы Фото: Мэрия Казани

6 июня в Лядском саду Казани состоится традиционный книжный фестиваль «Книга-фест». Программа мероприятия включает в себя литературный квест и мастер-классы.

Основной тематикой культурно-просветительской части фестиваля станет Год науки и технологий в России, а также Год родных языков и народного единства в Татарстане.

Открывать «Книгу-фест» будут выступления местных музыкантов и поэтов. В основной части литературного праздника пройдут творческие встречи с писателями, издателями, учеными.

В рамках фестиваля будет организована обширная детская программа: интерактив с викторинами и научными опытами.

На площадке мероприятия буду работать выставки научно-популярной литературы «Нескучно о науке» и по языкознанию «В мире слов».

Время открытия «Книги-фест» станет известным ближе к дате проведения.