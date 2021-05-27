В Казани детский лагерь «Восток» после ремонта начнет свою работу с 31 мая

Благодаря капитальному ремонту учреждение расширили с 4 до 7 корпусов. Фото: metshin.ru

В детских лагерях Казани идет подготовка к летним каникулам. Ожидается, что в этом году там побывают более 13 тысяч ребят. Так, уже с 31 мая после ремонта начнет свою работу лагерь «Восток» - четыре смены с 200 детьми в каждой.

- В этом году мы открываем еще один обновленный лагерь. «Восток» стал мощнее и на уровень выше. Этому лагерю уже 60 лет. Он помнит еще приезд Юрия Гагарина и других выдающихся людей. Здесь отдыхали наши бабушки, дедушки и родители. Теперь летом здесь побывают их дети и внуки, – отметил при посещении лагеря мэр Казани Ильсур Метшин.

Благодаря капитальному ремонту учреждение расширили с 4 до 7 корпусов. Фасады новых строений украсили портретами выдающихся космонавтов. В спальных комнатах с комфортом разместятся сразу пять человек. Есть там и помещения для маломобильных групп людей, общая гостиная, душевые и санузлы, а также на территории лагеря установлены камеры видеонаблюдения. Охранникам выданы все специальные средства, они ежечасно совершают обход территории.

Столовую в лагере тоже улучшили, теперь за раз она сможет вместить до 180 детей. Впервые в Казани питание для детей будет организовано по системе «шведский стол». Помимо «Востока», в республике питание по такой системе сейчас есть только в Нижнекамске. Со второй смены внедрить такой формат планируют и в лагере «Юнитур».

По задумке руководства, в лагере «Восток» дети будут знакомиться с историей покорения космоса и авиастроением, техническим и инженерным творчеством.