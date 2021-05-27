В Татарстане директора природного госзаказника "Свияжский" заподозрили в криминальной связи с браконьерами

Мужчине вменяют превышении должностных полномочий. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане директора природного госзаказника "Свияжский" Андрея Деева заподозрили в превышении должностных полномочий.

Интерес к Дееву у силовиков появился после того, как во время задержаний ряда браконьеров. Так, некоторые из них рассказали, что директор госзаказника знал о их деятельности на вверенной ему территории и, по сути, покровительствовал им. Утверждается, что благодаря этому в госзаказнике шел настоящий промышленный лов рыбы на реках Свияга и Волга, хотя это строго запрещено законом.