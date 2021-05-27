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Происшествия27 мая 2021 17:24

В Татарстане директора природного госзаказника "Свияжский" заподозрили в криминальной связи с браконьерами

Утверждается, что он разрешал ловить рыбу в запрещенных для этого местах на реках Свияга и Волга
Николай МЕДВЕДЕВНиколай МЕДВЕДЕВ
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Мужчине вменяют превышении должностных полномочий.

Мужчине вменяют превышении должностных полномочий.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане директора природного госзаказника "Свияжский" Андрея Деева заподозрили в превышении должностных полномочий.

Интерес к Дееву у силовиков появился после того, как во время задержаний ряда браконьеров. Так, некоторые из них рассказали, что директор госзаказника знал о их деятельности на вверенной ему территории и, по сути, покровительствовал им. Утверждается, что благодаря этому в госзаказнике шел настоящий промышленный лов рыбы на реках Свияга и Волга, хотя это строго запрещено законом.

Криминал