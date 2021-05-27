В Казани здание головного офиса рухнувшего Татфондбанка продают за 417,9 миллиона рублей

Табличка с названием банка сняли со здания еще несколько лет назад. Фото: tfb.ru

Пока в суде рассматривается уголовное дело экс-главы рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина о 53 миллиардах рублей ущерба, в Казани решили продать здание головного офиса этого финансово-кредитного учреждения.

На торги его вместе с землей выставил конкурсный управляющий банка - Агентство по страхованию вкладов. Первоначальная стоимость лота 417,9 миллиона рублей. Согласно данным опубликованным на сайте Единого реестра сведений о банкротстве, заявки на участие в аукционе начнут принимать с 1 июня 2021 года.

Здание головного офиса Татфондбанка имеет пять этажей, его площадь более пяти тысяч квадратных метров, оно располагается по адресу: улица Бурхана Шахиди, 2/43.