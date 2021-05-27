Во всех офисах Татарстанского регионального филиала Россельхозбанка с 31 мая по 4 июня пройдет «Неделя ипотеки»

Сотрудники банка окажут полную консультацию по получению ипотеки: расскажут о действующих программах кредитования и рассчитают ежемесячный платёж исходя из предпочтений клиентов.

В рамках «Недели ипотеки» будет презентован новый кредитный продукт Россельхозбанка «Своя ипотека на сельских территориях». Оформить данный кредит по ставке 9%* годовых клиент может на:

- Приобретение готового жилого дома (жилого дома с земельным участком);

- Строительство жилого дома по договору подряда;

- Приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда.

Кредит с минимальным первоначальным взносом от 10% выдается на срок до 25 лет.

Отметим, что строительство жилого дома осуществляется с привлечением подрядной организации, соответствующей требованиям банка, и которую клиент выбирает самостоятельно. Таким образом, заёмщик защищён от недобросовестного исполнения работ. Подрядная организация должна построить дом «под ключ» в течение двух лет.

Для экономии времени заёмщиков РСХБ уже аккредитовал 24 подрядные организации, которые готовы осуществить необходимый комплекс работ в соответствии с требованиями программы. Банк продолжает рассматривать обращения других строительных организаций, заинтересованных в аккредитации.

За дополнительной информацией приглашаем клиентов в офисы Россельхозбанка.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

*при условии страхования жизни и здоровья