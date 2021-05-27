Новый парк «Савиново» в Казани получил статус особо охраняемой природной территории

На территории парка расположатся три зоны – объект здравоохранения с соответствующей инфраструктурой, парково-рекреационная и заповедная зоны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Казанскому парку «Савиново» присвоен статус особо охраняемой природной территории. Сегодня на сайте мэрии города соответствующее постановление разместили в сборнике документов ведомства.

«Савиново» площадью 684 тысяч квадратных метров находится в Ново-Савиновском районе – между улицей Гаврилова и рекой Казанка - от проспекта Ямашева до железнодорожного моста.

Будущий обустроенный парк характеризуется как территория, имеющая высокую экологическую и эстетическую ценность, которая предназначена для использования в природоохранных, оздоровительных и рекреационных целях.

В парке «Савиново» в дальнейшем будут организованы отдых, туризм, а также оздоровление населения. На территории парка расположатся три зоны – объект здравоохранения с соответствующей инфраструктурой, парково-рекреационная и заповедная.