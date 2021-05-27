Всего в республике зарегистрировали 21 360 случаев коронавируса. Фото: Андрей АБРАМОВ

За сутки в Татарстане выявили 33 новых случая коронавируса, сообщает 27 мая Минздрав республики. По данным ведомства, из них три случая являются завозными, в остальных – 30 случаях, люди заразились в пределах своего региона контактным способом. В этот раз госпитализация понадобилась 18 инфицированным. Другие 15 человек будут лечиться на дому.

По географии распространения коронавируса в Татарстане за минувшие сутки больше всего больных было обнаружено в Казани (20 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего в республике зарегистрировали 21 360 случаев коронавируса. В 18 303 из них люди смогли выздороветь, а в 495 скончались.