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Общество27 мая 2021 12:33

В центре Казани из-за крестного хода перекроют ряд улиц

Мероприятие пройдет 21 июля
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Крестный ход чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви

Крестный ход чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви

Фото: Алина НИЗАМОВА

21 июля в столице Татарстана состоится крестный ход чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери - от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в центре города перекроют ряд улиц.

Согласно постановлению Исполкома Казани, с 6.00 до 14.00 21 июля движение транспорта ограничат на следующих участках:

- ул. Кремлевская - от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

- ул. Профсоюзная - от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

- съезд с площади Первого Мая - от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;

- ул. Баумана - от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

- съезд с площади Тысячелетия - на ул. Батурина;

- съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

- ул. Батурина - от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

- ул. Большая Красная - от ул. Япеева до ул. Батурина;

- ул. К. Маркса - от ул. Батурина до ул. Япеева;

- ул. Япеева - от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

- ул. Миславского - от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Кроме того, с 20.00 20 июля до 14.00 21 июля проезд будет запрещен и по улице Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной).