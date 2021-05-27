В центре Казани из-за крестного хода перекроют ряд улиц

Крестный ход чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери пройдет от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви Фото: Алина НИЗАМОВА

21 июля в столице Татарстана состоится крестный ход чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери - от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви. В связи с этим в центре города перекроют ряд улиц.

Согласно постановлению Исполкома Казани, с 6.00 до 14.00 21 июля движение транспорта ограничат на следующих участках:

- ул. Кремлевская - от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая;

- ул. Профсоюзная - от ул. Чернышевского до ул. Ташаяк;

- съезд с площади Первого Мая - от ул. Кремлевской до ул. Право-Булачной;

- ул. Баумана - от ул. Профсоюзной до ул. Батурина;

- съезд с площади Тысячелетия - на ул. Батурина;

- съезд с ул. Батурина на Кремлевскую транспортную дамбу;

- ул. Батурина - от Кремлевской транспортной дамбы до ул. Дзержинского;

- ул. Большая Красная - от ул. Япеева до ул. Батурина;

- ул. К. Маркса - от ул. Батурина до ул. Япеева;

- ул. Япеева - от ул. Дзержинского до ул. Большой Красной (при необходимости);

- ул. Миславского - от ул. К. Маркса до ул. Дзержинского.

Кроме того, с 20.00 20 июля до 14.00 21 июля проезд будет запрещен и по улице Миславского (от ул. К. Маркса до ул. Большой Красной).