Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 мая 2021 13:05

На строительство детского инфекционного комплекса в Ульяновской области выделили более 280 миллионов рублей

Полный же объем финансирования проекта превышает 2,5 миллиарда рублей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Эти деньги выделили из федерального бюджета.

Эти деньги выделили из федерального бюджета.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ульяновской области проект детского инфекционного комплекса получил поддержку из федерального бюджета в размере 280 миллионов рублей. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги будут направлены на первый этап возведения детского инфекционного пятиэтажного корпуса на 100 коек.

- Комплекс будет оборудован новейшими технологиями, с помощью которых врачи смогут качественно оказывать диагностические и лечебные меры. В новом корпусе будут предусмотрены специализированные палаты-боксы с кислородной поддержкой, блок диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории, – отметила глава Минздрава Ульяновской области Анна Минаева.

Всего же на строительство нового детского инфекционного комплекса планируется выделить более 2,5 миллиардов рублей: 1,8 миллиарда – из федерального бюджета, а более 800 миллионов рублей – из областного. Сдать комплекс собираются во втором квартале 2023 года.