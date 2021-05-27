На строительство детского инфекционного комплекса в Ульяновской области выделили более 280 миллионов рублей

Эти деньги выделили из федерального бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ульяновской области проект детского инфекционного комплекса получил поддержку из федерального бюджета в размере 280 миллионов рублей. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги будут направлены на первый этап возведения детского инфекционного пятиэтажного корпуса на 100 коек.

- Комплекс будет оборудован новейшими технологиями, с помощью которых врачи смогут качественно оказывать диагностические и лечебные меры. В новом корпусе будут предусмотрены специализированные палаты-боксы с кислородной поддержкой, блок диагностики, отделение реанимации и интенсивной терапии, а также лаборатории, – отметила глава Минздрава Ульяновской области Анна Минаева.

Всего же на строительство нового детского инфекционного комплекса планируется выделить более 2,5 миллиардов рублей: 1,8 миллиарда – из федерального бюджета, а более 800 миллионов рублей – из областного. Сдать комплекс собираются во втором квартале 2023 года.