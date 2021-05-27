Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции Чебоксарского аэропорта

Полностью аэропорт обновится к 2023 году. Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии

Проект и смета реконструкции аэропорта Чебоксар прошли государственную экспертизу России. На очереди подготовка заявления в Федеральное агентство воздушного транспорта для получения разрешения на работы. Масштабную реконструкцию планируют начать уже в ближайшие месяцы, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии.

- Площадь аэропорта достигнет до 5,5 тысяч квадратных метров – это в 2,5 раза больше нынешней территории. Аэропорт повысит пропускную способность до 300 пассажиров в час, а за год поток пассажиров увеличится на 30%, – отметил глава региона Олег Николаев.

Так, в здании аэропорта Чебоксар будет полностью изменен сектор внутренних воздушных линий. В том числе, там усилят несущие конструкции и стены, за счет возведения пристроя со стороны перрона и привокзальной площади, также будет выполнена и перепланировка. В здании, в частности, появятся кафе, зона отдыха, комната матери и ребенка.

В перспективе аэропорт должен принимать одновременно несколько самолетов. Полностью его обновят к 2023 году. Отметим, во время реконструкции воздушная гавань будет продолжать свою работу.