В Казани один из скверов назвали в честь Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева

Вскоре в данном общественном пространстве должна будет появится соответствующая табличка на двух языках – русском и татарском: «Сквер Д.М.Карбышева ‒ Д.М.Карбышев скверы». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Советском районе Казани сквер, границы которого определяют улицы Даурская, Рихарда Зорге и Карбышева, местные власти решили назвать в честь Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева. Решение об этом было принято, исходя из рекомендаций комиссии по топонимике города.

Вскоре в данном общественном пространстве должна будет появится соответствующая табличка на двух языках – русском и татарском: «Сквер Д.М.Карбышева Д.М.Карбышев скверы».

Напомним, Дмитрий Карбышев – это не только генерал-лейтенант и Герой Советского Союза, но крупнейший отечественный ученый-инженер.