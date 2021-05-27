В Казани на три ночи перероют движение по улице Тихомирнова

Движение будут перекрывать с 22.00 до 6.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Из-за ремонта дороги, который для удобства автомобилистов будет идти в темное время суток, в Казани частично перекроют движение по улице Тихомирнова.

Так, там на ночь, а именно с 22.00 27 мая до 6.00 28 мая нельзя будет проехать в направлении движения от улицы Вишневского до улицы Бутлерова.

А с 22.00 28 мая до 6.00 29 мая, а также с 22.00 29 мая и до 6.00 30 мая движение транспорта запрещено в направлении от улицы Бутлерова до улицы Вишневского, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.