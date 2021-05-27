С места происшествия. Фото: МЧС Татарстана

Вечером 26 мая в экстренные службы Казани поступило сообщение от женщины. Она рассказала, что вместе с подругой пошла купаться на озеро Средний Кабан в районе улицы Тюменская.

Находясь в воде заявительница в один из моментов потеряла из вида свою приятельницу. На берегу ее тоже не было видно.

На место происшествия прибыла водолазная группа. Вскоре ей удалось найти тело 46-летней женщины в 20 метрах от берега и на глубине девяти метров.

- Причина происшествия - купание в необорудованном месте. Рядом не оказалось никого, кто бы мог прийти на помощь. Как правило, люди тонут беззвучно, так как все силы уходят на борьбу за жизнь, при перепаде температур воздуха и воды судороги не дают держаться на воде, а связки могут быть сдавлены спазмом, - сообщили в МЧС Татарстана.