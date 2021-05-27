В Татарстане на трассе в лобовом столкновении погиб человек

В больницу увезли трех пострадавших Фото: Олег УКЛАДОВ

Страшная авария произошла 26 мая вечером на автодороге "Казань-Малмыж". По предварительным данным, на территории Высокогорского района на скорости столкнулись две легковушки - отечественная "Лада" и иномарка "Датсун". В результате удара ВАЗ-2114 вылетел в кювет, где врезался в столб.

В результате аварии на месте происшествия погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили три человека, в том числе 10-летняя пассажирка одного из автомобилей.

- Все пострадавшие доставлены в больницы, - сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.