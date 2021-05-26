26 мая в Татарстане подтвердили еще две смерти от коронавируса

Очередными жертвами COVID-19 в республике стали один мужчина и одна женщина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 мая Минздрав Татарстана подтвердил в республике еще две смерти от коронавируса. Так, очередными жертвами инфекции стали 85-летняя женщина и 69-летний мужчина.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - отметили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, число летальных исходов инфекции в республике достигло 495. Отметим, что за прошедшие сутки в регионе было выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Один из них завозной, остальные контактные. 20 человек пришлось госпитализировать, а девять получают лечение на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус был обнаружен у 21 327 человек, 18 264 из которых смогли победить болезнь.