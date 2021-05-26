В Лениногорском районе Татарстана экологи нашли нелегальную свалку площадью 1 000 квадратных метров

Свалку нашли экологи. Фото: eco.tatarstan.ru

В двух километрах к югу от деревни Новое Шугурово в Лениногорском районе экологи нашли нелегальную свалку площадью 1 000 квадратных метров. Туда свалены строительные отходы, среди которых были обнаружены документы – накладные. Предположительно, мусор был привезен из Бугульмы.

- В отношении неустановленных лиц возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», - сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.