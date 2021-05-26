Дорогу от Подсолнухов к Набережным Челнам планируют построить к осени 2021 года

К строительству приступили после возбуждения уголовного дела в отношении местных чиновников, которые затянули решение вопроса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К строительству дороги между Подсолнухами и Набережными Челнами приступили в конце марта. Как сообщают в Исполкоме Тукаевского района ее собираются сдать к началу осени. Всего на работы должны потратить 348,5 миллиона рублей. Эти деньги, в том числе, будут выделены и из бюджета Татарстана.

Напомним, после долгих лет просьб и судебных тяжб многодетные семьи, которым в Подсолнухах выделили землю под дома, добились того, что дорогу им все же построят. К слову, основным толчком к началу работ послужило возбуждение в отношении местных чиновников уголовного дела по статье «Халатность». Ход его расследования взял под свой контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.

После этого дело и завертелось. У людей, которые стояли в пробках, чтобы отвезти своих детей в школу, наконец, появилась надежда, что этот кошмар скоро кончится.