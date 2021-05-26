27 мая специалисты МЧС Татарстана обследуют в Казани пляж «Локомотив»

Так, в частности, проверке подвергнется организация работы спасателей. Фото: архив МЧС Татарстана

В этот четверг, 27 мая, специалисты МЧС Татарстана придут на казанский пляж «Локомотив» (на берегу Волги за железнодорожным вокзалом, заезд со стороны речного порта).

Они проведут его техническое освидетельствование к предстоящему купальному сезону, который должен стартовать 1 июня. Так, в частности, проверке подвергнется и организация работы спасателей, а также их оснащенность всем необходимым для помощи людям.

Если все будет в порядке, то пляж «Локомотив» могут официально открыть уже на следующей неделе. Правда, перед этим он должен еще получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение от Роспотребнадзора Татарстана. В частности, его специалисты должны взять пробы воды и песка.