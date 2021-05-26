В Казани корону конкурса «Мисс Жемчужина мира – 2021» получила Анаит Хачатурян из Аремении

Титул «Мисс Жемчужина Мира-2021» одержала представительница Армении Анаит Хачатурян. Фото: Комитет по делам детей и молодежи Казани

В Казани в культурном центре «Сайдаш» прошел финал Международного конкурса красоты и таланта «Мисс Жемчужина Мира – 2021». Представительницы 12 стран мира, в том числе Китая, Колумбии, Танзании, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Киргизии поборолись за заветную корону.

Им пришлось пройти через пять этапов: отборочный тур, подготовка к финалу, литературный вечер, уроки родного языка в честь Года родного языка и народного единства и финал. На завершающем этапе конкурса организовали дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях с творческой презентацией.

По итогам конкурса звание II Вице-мисс получила Анастасия Филиппова из России, I Вице-мисс стала уроженка Казахстана Карина Кабдуллина. А главного титула «Мисс Жемчужина Мира - 2021» удостоилась представительница Армении Анаит Хачатурян.

Напомним, данный конкурс проводится среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Его цель - реализация потенциала иностранных и российских студентов, а также развитие молодежной политики в Казани.