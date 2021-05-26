Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске производство по выпуску полимеров

В одном из представленных полимеров нуждаются все производители автомобильных шин. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В Нижнекамске президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Нижнекамске производство по выпуску двух видов полимеров - дивинил-стирального синтетического каучука и стирол-бутадиен-стирольных термоэластопластов.

Первый нужен для производителей автомобильных шин, он увеличит сроки х службы, а второй используется в качестве добавок к асфальтобетонному покрытию и кровельным материалам – он увеличивает срок службы асфальта в два раза.

- Это современнейшее предприятие, в котором нуждаются все производители автомобильных шин, - сказал о первом производстве Рустам Минниханов.