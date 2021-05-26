В Татарстане за сутки зарегистрировали 29 новых случаев заражения коронавирусом

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 21 327 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

26 мая Минздрав Татарстана сообщил, что в республике за минувшие сутки было зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусом. При этом только один из них является завозным, остальные – контактные.

В этот раз госпитализация понадобилась 20 инфицированным, оставшиеся девять человек будут лечиться на дому.

В плане географии распространения инфекции в Татарстане большинство зараженных в сутки по-прежнему выявляется именно в Казани (14 человек) и Набережных Челнах (пять человек).

Всего в республике коронавирус был обнаружен у 21 327 человек, 18 264 из них, в том числе 55 человек за прошедшие сутки, выздоровели, а 493 скончались.