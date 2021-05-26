Верховный суд Татарстана продолжает разбираться в деле об убийстве ломом в Альметьевске

Подсудимый свою вину признал лишь частично. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 26 мая, Верховный суд Татарстана суд продолжил разбирательство по уголовному делу об убийстве железным ломом в Альметьевске. Так, были оглашены доказательства стороны обвинения. Сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Так, по версии следствия, вечером 31 декабря 2020 года в бытовке на улице Объездной тракт между 34-летним и 38-летним приятелями во время застолья вспыхнула пьяная ссора. Она быстро переросла в драку. Младший из мужчин схватил железный лом и нанес им оппоненту более 40 колющих ударов, в том числе и в голову. В результате полученных травм потерпевший через некоторое время скончался в больнице. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершённое с особой жестокостью». Подозреваемого в его совершении задержали и поместили под стражу.

Свою вину мужчина признал лишь частично. Известно, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.