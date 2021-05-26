В Казани 67% родителей видят карьерное будущее своих детей в родном городе

Во время опроса горожанам задавали один и тот же вопрос: «Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок/дети после получения профессии остались жить в вашем городе?»

В городах-миллионниках России специалисты портала Superjob провели опрос 7 500 родителей.

Всем им задавали один и тот же вопрос: «Вы бы хотели, чтобы ваш ребенок/дети после получения профессии остались жить в вашем городе?»

В итоге, больше всех о карьерном росте своих детей на малой родине мечтают жители Москвы (74% опрошенных) и Санкт-Петербурга (73% опрошенных) и Казани (67% опрошенных).

Жители же других городов в своем большинстве видят карьерный рост детей в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге.

За переезд своих чад чаще всего ратуют родители из Волгограда, Омска и Уфы.