Президент Татарстана утвердил строительство 13 объектов в Казани, Свияжске и Мамадыше

Рустам Минниханов подчеркнул, что новые объекты не должны нарушать сложившийся облик территорий. Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел совещание межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях. На нем было рассмотрено 15 проектов нового строительства в Казани, Свияжске и Мамадыше.

- Особенно важно, чтобы утверждаемые проекты обеспечивали сохранность объектов культурного наследия и ценных объектов среды, не нарушали сложившийся облик территорий, – подчеркнул Рустам Минниханов. Также он отметил, что важно внимательнее отнестись к цветовой гамме и материалу строящихся объектов.

В итоге в историческом центре Казани, например, разрешили возвести многоквартирный жилой дом на улице Бутлерова, нежилое здание на Муштари, 24, здание УЭБиПК МВД Татарстана на улице Большая Красная, административное здание на улице Назарбаева, 37, а также одобрили дворовую пристройку жилого дома на улице Карла Маркса и индивидуальный жилой дом по улице Волкова, 44.

Одобрена и концепция развития участков завода «Сантехприбор» на пересечении улиц Урицкого и Клары Цеткин. Проект будет реализован в два этапа: на первом возведут коммерческие помещения и дома с квартирами, на втором предполагается наладить социальную инфраструктуру с детским садом и школой.

Два проекта, представленных во время заседания комиссии, вызвали ряд комментариев. Так, по застройке жилого квартала на территории завода Крахмалпатока (жилой комплекс на улице Нариманова в Казани) возник вопрос с этажностью домов. Также из-за отсутствия концепции развития отправили на доработку проект по строительству фудмолла на территории Колхозного рынка по улице Гаяза Исхаки. В итоге было принято решение провести там выездное заседание Комиссии.

Что же касается Свияжска, то там планируют строительство на заброшенном участке по улице Александровской – первый этаж жилого здания с нежилыми помещениями. Предположительно там появится магазин для туристов острова-града . Данный проект, как и возведение нового здания бюро технической инвентаризации в Мамадыше, получил одобрение.