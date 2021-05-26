В Казани по нацпроекту дорожники начали ремонтировать улицу Беломорская

Вскоре там начнут укладывать верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московском районе Казани дорожники приступили к ремонту улицы Беломорская. Данные работы проходят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сообщает Минтранс Татарстана. Так, новый асфальт появится н отрезке длинною чуть более километра.

Кроме того, там уже перенесли опоры сети освещения и отремонтированы тротуары на общей площади 3,3 тысячи квадратных метров.

Вскоре на этом участке рабочие начнут укладывать верхний слой покрытия из высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-16, а также установят 66 дорожных знаков, 378 погонных метров пешеходных ограждений, три остановочных павильонов и нанесут дорожную разметку. Все это должно быть выполнено к 1 августа 2021 года.