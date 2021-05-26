В Набережных Челнах спасатели вызволили застрявшего в трубах теплотрассы лосенка, но он умер

Из-за горячей воды в трубах животное могло быстро перегреться. Фото: МЧС Татарстана

Это произошло еще 23 мая, но спасатели рассказывают об этом только теперь. Тогда в 9.00 им поступило сообщение о том, что в Набережных Челнах в районе Трубного проезда в трудах теплотрассы застрял лосенок.

Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что от высокой температуры труб животное может перегреться. Чтобы его вызволить пришлось вызывать тяжелую технику – автокран и грузовик. Перед тем, как начать спасательную операцию, ветеринары вкололи лосенку снотворное.

После чего его вытащили и отвезли в Боровецкий лес. К сожалению, там ветеринары констатировали смерть лосенка.