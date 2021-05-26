Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия26 мая 2021 10:07

В Татарстане на реке Кама на мель села баржа

Чтобы ее сдвинуть с места задействовали теплоход
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Баржа везла в Казань пять тысяч тонн обогащенной песчано-гравийной смеси.

Баржа везла в Казань пять тысяч тонн обогащенной песчано-гравийной смеси.

Рано утром 26 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что около Лаишево на р1 427 километре реки Кама на мель села баржа, груженная пятью тысячами тонн обогащенной песчано-гравийной смесью.

- Баржа двигалась от села Грахань Мамадышского района в Казань. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Для того, чтобы снять судно с мели был привлечен теплоход «Капитан Галяутдинов». Препятствий для безопасного судоходства нет. Розлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет.

ЧП