В Татарстане на реке Кама на мель села баржа

Баржа везла в Казань пять тысяч тонн обогащенной песчано-гравийной смеси.

Рано утром 26 мая в экстренные службы поступило сообщение о том, что около Лаишево на р1 427 километре реки Кама на мель села баржа, груженная пятью тысячами тонн обогащенной песчано-гравийной смесью.

- Баржа двигалась от села Грахань Мамадышского района в Казань. Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

Для того, чтобы снять судно с мели был привлечен теплоход «Капитан Галяутдинов». Препятствий для безопасного судоходства нет. Розлива нефтепродуктов нет. Пострадавших нет.