В Набережных Челнах по подозрению в вымогательстве денег у фотографа уволили заведующую детсада

У мужчины вымогали проценты с оплаты за возможность работать на территории дестада по приглашению родителей, а именно проводить съемку воспитанников для очередного альбома. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История с сообщением о том, что в Набережных Челнах заведующая детсада вымогала у фотографа «откат» получила продолжение.

Так, помимо прокурорской проверки, свое служебное разбирательство провели в Исполкоме города.

Несмотря на то, что автор сообщения – тот самый фотограф, не указал номер учреждения, чиновники быстро нашли этот детсад - №29 «Березка».

После проведенной проверки было принято решение уволить его заведующую с формулировкой: «утрата доверия».

Напомним, скандал произошел, когда в интернет попала переписка фотографа и заведующей. В ней одна сторона вымогала проценты с оплаты за возможность работать на территории дестада по приглашению родителей, а именно проводить съемку воспитанников для очередного альбома.

С фотографом обещали больше не работать, а также разослать его данные в другие детсады с пометкой - недобросовестный оператор.