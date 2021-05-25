В Набережных Челнах по подозрению в вымогательстве денег у фотографа уволили заведующую детсада

У мужчины вымогали проценты с оплаты за возможность работать на территории дестада по приглашению родителей, а именно проводить съемку воспитанников для очередного альбома.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
История с сообщением о том, что в Набережных Челнах заведующая детсада вымогала у фотографа «откат» получила продолжение.
Так, помимо прокурорской проверки, свое служебное разбирательство провели в Исполкоме города.
Несмотря на то, что автор сообщения – тот самый фотограф, не указал номер учреждения, чиновники быстро нашли этот детсад - №29 «Березка».
После проведенной проверки было принято решение уволить его заведующую с формулировкой: «утрата доверия».
Напомним, скандал произошел, когда в интернет попала переписка фотографа и заведующей. В ней одна сторона вымогала проценты с оплаты за возможность работать на территории дестада по приглашению родителей, а именно проводить съемку воспитанников для очередного альбома.
С фотографом обещали больше не работать, а также разослать его данные в другие детсады с пометкой - недобросовестный оператор.