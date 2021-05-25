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Здоровье25 мая 2021 18:07

В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса

Очередными жертвами инфекции стали две женщины и один мужчина
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 493.

Число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 493.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане подтвердили еще три смерти от коронавируса.

- Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован, - сообщает 25 мая Минздрав республики.

Так, очередными жертвами инфекции стали 69-ти и 66-ти летние женщины, а также 83-летний мужчина. Таким образом число смертей от коронавируса в Татарстане возросло до 493.

Отметим, что за минувшие сутки в республике было выявлено 30 новых случаев заражения. В 13 из них людей пришлось госпитализировать, а оставшиеся 17 инфицированных будут лечиться на дому.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 21 298 человек. 18 209 из них смогли выздороветь.

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