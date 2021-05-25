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Общество25 мая 2021 17:53

В 2021 году в Татарстане на оздоровление Волга потратят 1,4 миллиарда рублей

Одна из целей – в три раза сократить долю сбрасываемых в реку загрязненных сточных вод
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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В основном выделенные деньги должны пойти на масштабную реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации.

В основном выделенные деньги должны пойти на масштабную реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В рамках реализации проекта «Оздоровление Волги» в Татарстане потратят 1,4 миллиарда рублей. Сообщает Минэкономики республики.

Целями проекта являются сокращение доли сбрасываемых в реку загрязненных сточных вод в три раза, улучшение качества воды и в целом экологии русла на территории Татарстана.

В основном выделенные деньги должны пойти на масштабную реконструкцию и строительство биологических очистных сооружений канализации. Так, эти работы уже идут на территории Казани и села Кощаково Пестречинского района республики.