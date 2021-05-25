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Общество25 мая 2021 16:51

В Казани до 28 июня перероют движение на улице Тэцовская

Ограничение будет действовать только на определенном участке
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Там проезд будет запрещен на целый месяц.

Там проезд будет запрещен на целый месяц.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи с работами по реконструкции магистральных тепловодов на улице Тэцовской на месяц частично прикроют движение транспорта.

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, с 28 мая и по 28 июня проезд будет запрещен на участке около здания №1б по улице Северо-Западная.

Напомним, что из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей с 28 мая по 23 июня частично перекроют движение транспорта по улице Айдарова - около дома №34 на улице Ленинградская, а также с 26 мая по 23 июня по улице Адоратского - около зданий №№ 61, 63, 63 корпус 1. В последнем случае с 27 по 31 мая там нельзя будет проехать еще и возле дома №63.