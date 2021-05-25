Клуб поблагодарил Якубова за проделанную работу. Фото: ak-bars.ru

Рафик Якубов покинул пост генменеджера ХК «Ак Барс». Сделал он это по обоюдному согласию с клубом.

– «Ак Барс» благодарит Рафика Хабибулловича за его плодотворную и успешную работу. Благодаря его профессионализму в своих лигах стали чемпионами альметьевский «Нефтяник» и казанский «Ак Барс», это неоценимый вклад в развитие наших клубов, - отметил президент «Ак Барса» Наиль Магдеев. - Сегодня «Ак Барс» продолжает работу на трансферном рынке, однако вся хоккейная вертикаль начинает трансформацию. Необходимые реформы проводятся для стабильного решения самых высших задач, а также достижения стратегических целей, в том числе по количеству своих воспитанников в главной команде.

Отметим, что пост Якубова в этом сезоне занял как раз уже экс-руководитель селекционной службы Марат Валиуллин.