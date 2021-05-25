Студенты КНИТУ-КХТИ стали лучшими в конкурсе экологических арт-объектов

Фото: предоставлено ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Студенты кафедры «Дизайн» КНИТУ-КХТИ стали обладателями главного приза городского конкурса «АРТ-ПЕРЕРАБОТКА». Несколько дней ребята создавали скульптуру из отходов рекламной продукции. Их творческий проект экологической тематики был посвящен стихии «Земля».

Фото: предоставлено ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

- Наш арт-объект сделан в виде асимметричного ромба, он имеет два узких конца и одну общую площадь посередине, что олицетворяет отражение, - рассказывают о своей работе её авторы. - Если засорять природу, она станет свалкой, но если заботиться о земле, то она станет райским местом для жизни. Для нас это был прекрасный опыт, который гармонично объединил в себе творчество и экологию.

Фото: предоставлено ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет»

Материал предоставлен ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет».