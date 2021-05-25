Асия Гудзь покинула пост главы службы технадзора Казани

Где в дальнейшем Асия Гудзь продолжит работать, официально пока не сообщалось. Фото: kzn.ru

В Казани произошли кадровые изменения - Асия Гудзь покинула пост главы службы технадзора города. Данную должность она занимала в течение последних 15 лет. Гудзь занималась контролем в сфере строительства, капитального и текущего ремонта жилых домов, а также объектов благоустройства.

- Спасибо всем руководителям, с кем пришлось работать, я у каждого чему-то училась. Работать в этой команде было одно удовольствие, ухожу с чувством гордости, – попрощалась она с коллективом технадзора Казани.

Где в дальнейшем Асия Гудзь продолжит работать, официально пока не сообщалось. В связи с ее уходом должность руководителя службы с пометкой «и.о.» занял Рустем Хусаинов.