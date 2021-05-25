Мэр Казани Ильсур Метшин предложил создать новую структуру для контроля торговли в парках

Несмотря на систему проверок, в парках по-прежнему часто встречаются точки несанкционированной торговли Фото: Город Казань KZN.RU

Сегодня, 25 мая, в Горкинско-Ометьевском лесу мэр Казани Ильсур Метшин встретился с сотрудниками Дирекции парков и скверов города.

Одной из тем активной дискуссии стала организация на территориях общественных пространств объектов нестационарной, сезонной торговли. Так, в 19 парках планируется запустить работу 73 таких точек.

При этом в городской Дирекции парков и скверов отмечают, что в общественных пространствах несмотря на всю прозрачность процессов аукционов и получения разрешений, по-прежнему часто появляются нелегальные сезонные точки торговли.

В ответ на это мэр Казани Ильсур Метшин выступил с предложением о создании специальной структуры на базе Дирекции для контроля организации торговли в парках и скверах города. Градоначальник уже поручил проработать данный вопрос.