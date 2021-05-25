В Казани почти на месяц частично перекроют движение по улице Айдарова

Ограничение там начнет действовать с 28 мая. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани из-за проведения работ по капитальному ремонту внутриквартальных тепловых сетей с 28 мая по 23 июня частично перекроют движение транспорта по улице Айдарова. Так, в указанное время нельзя будет проехать около дома №34 на улице Ленинградская.

Напомним, что так же из-за капитального ремонта внутриквартальных тепловых сетей с 26 мая по 23 июня будет ограничено движение и по улице Адоратского - около зданий №№ 61, 63, 63 корпус 1. Там же с 27 по 31 мая нельзя будет проехать и возле дома №63.

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