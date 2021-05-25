За сутки в Татарстане выявили 30 новых случаев коронавируса

Госпитализация в этот раз понадобилась 13 инфицированным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 мая Минздрав Татарстана сообщил, что за прошедшие сутки в республике выявили 30 новых случаев коронавируса. Все они являются контактными. Госпитализация в этот раз понадобилась 13 инфицированным, остальные 17 заболевших будут лечиться на дому.

В плане географии распространения вируса в Татарстане по-прежнему больше всего заболевших за сутки выявили в Казани (10 человек) и Набережных Челнах (семь человек).

Всего в республике было выявлено 21 298 заразившихся коронавирусом. Из них 18 209 человек, в том числе и 28 за минувшие сутки, выздоровели, а 490 скончались.