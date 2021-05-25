В Казани водителя эвакуатора отдали под суд по обвинению в изнасиловании школьницы

По версии следствия, для начала мужчина предложил девочке подвезти ее до дома на машине. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Казани завершено дело об изнасиловании 13-летней девочки-подростка.

- Обвинительное заключение утверждено и вскоре обвиняемый предстанет перед судом, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Главным и единственным фигурантом этого деля является 33-летний водитель эвакуатора. Утверждается, что 29 августа 2020 года на парковке возле здания ГИБДД Татарстана мужчина помог девочке отбиться от бродячих собак. Далее, по версии следствия, он предложил школьнице подвезти ее домой на машине. Та согласилась, но вместо этого злоумышленник увез девочку в поселок Мирный, где и изнасиловал ее. Домой потерпевшая попала лишь на следующий день.

Своей вины водитель эвакуатора так и не признал. Он продолжает находится под стражей - в камере СИЗО.