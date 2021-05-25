В Казани на сутки отключат воду в ряде домов Ново-Савиновского района

Краны пересохнут с 9.00 26 мая. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из-за работ по переврезке вновь проложенных водопроводов в Ново-Савиновском районе Казани на сутки отключат воду.

Так, с 9.00 26 мая до 9.00 27 мая ее не будет по следующим адресам: ул.Голубятникова, 14, 16, 16а, 16б, 20, 20а, ул.Чуйкова, 7, 9, 11, 11а, 11б, 13, 15, 15б.

Кроме того, возможно понижение давления воды в других домах: ул.Гагарина, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, ул.Голубятникова, 1, 2, 2 корпус 1; 3, 5, 7 (школа искусств №15), 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 18 (КГЭУ), 19, 19а, 20а, 21, 21а, 21а корпус 1 (детский сад №337), 23а (детский сад №93), 24а, б, 25/2, 27, 29, 31 (школа №25), 33, 33а, 35, 35а, ул.Короленко, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а, 54а, 54а корпус 1, а также по улицам - Апастовская, Билярская, Гашека, Жилищная, Звениговская, Измайловская, Комбинатская, Ключищенская, Краснодарская, Монтажная, Пермская, Полянская, Семиозерская, Силикатная, Совнархозовская, Транспортная, Филиальная и Яранская.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, МУП «Водоканал» организует доставку автоцистерн с водой по заявкам горожан, которые будут приниматься по телефону: 8 (843) 231-62-60.