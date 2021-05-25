Росреестр Татарстана: в апреле 2021 года спрос на недвижимость вырос почти на 40%

Покупательская активность выросла в три раза. Фото: Иван МАКЕЕВ

В апреле 2021 года, по сравнению с мартом, в Татарстане почти на 40% вырос спрос на все виды недвижимости. Так, на квартиры он увеличился на 30%, на индивидуальные жилые дома – на 38%, а на земельные участки – на 50%. Сообщает Росреестр Татарстана.

Если сравнивать аналогичные данные за 2020 год, то покупательская активность выросла в три раза. Тогда за январь-апрель было зарегистрировано чуть более 30 тысяч сделок с недвижимостью, а за такой же отрезок времени в 2021-ом около 95 тысяч.

Такой рост спроса риелторы объясняют тем, что на валютном рынке рубль подешевел, банковские ставки по вкладам снизились и тем, что появились лояльные условия жилищного кредитования. То есть сбережения стало не выгодно хранить на счетах и пока процентные ставки, по той же ипотеке, довольно низки. Поэтому люди решили вложиться в недвижимость.