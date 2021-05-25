Прокуратура проверить информацию о вымогательстве у фотографа со стороны заведующей детсадом в Набережных Челнах

Несмотря на то, что номер детсада так и не был указан, надзорное ведомство все равно решило разобраться в ситуации. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В интернет была выложена часть переписка их мессенджера между фотографом и заведующей детсадом (номер учреждения не указан – Ред.). В ней был поставлен вопрос о том, почему после съемок детей на альбом ей никто не подошел и не занес проценты от оплаченного заказа. Утверждалось, что раз фотограф работал на территории детсада, то он должен был занести 20% от заработанного, мол, так принято. Мужчина объяснил, что договаривался с родителями и ничего об этом никто ему не сказал.

Его визави в переписке в итоге заявила фотографу, чтобы он все же занес хоть какой-нибудь процент, размер которого будет на его совести или что-нибудь купил для детсада, но работать с ним они дальше все равно не будут. Также фотографу обещали разослать его данные в другие дошкольные учреждения, как недобросовестного оператора.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

- Номер детского сада мужчина скрыл. Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку указанной информации, - сообщили на это в пресс-службе надзорного ведомства Татарстана.