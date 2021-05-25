В Татарстане на острове Большой Зеленый пропал пенсионер

Была озвучена версия, что пожилой мужчина утонул. Фото: МЧС Татарстана

Вечером в понедельник в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что на Волге в Зеленодольском районе около поселка Васильево на острове Большой Зеленый пропал 73-летний мужчина. Сотрудники правоохранительных органов вместе с кинологами и собаками обыскали сушу, но пенсионера так и не нашли. По одной из версий он утонул. Хотя при этом его лодка, на которой он добрался до острова, находилась на месте.

- На место прибыли инспекторы ГИМС и спасатели. Утром 25 мая к поисковым работам приступили водолазы ЗПСО №2 из Казани, - сообщили в МЧС Татарстана.

Там также добавили, что обстоятельства произошедшего все еще устанавливаются.