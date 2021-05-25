30 мая в Казани из-за полумарафона «ЗаБег.РФ» перекроют ряд улиц

В основном все участки будут перекрыты с 7.30 до 13.00. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В это воскресенье, 30 мая, в Казани состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».

В связи с этим в Ново-Савиновском районе города с 7.30 до 13.00 перекроют движение транспорта последующим участкам:

- ул.С.Хакима по направлению от ул.Ф.Амирхана до пересечения с ул.Чистопольская, в двух направлениях;

- второстепенная дорога по ул.Ф.Амирхана от ул.Козина до ул.С.Хакима;

- второстепенная дорога по ул.Ф.Амирхана от дома №3 по ул.Ф.Амирхана до ул.С.Хакима;

- ул.Чистопольская от съезда с ул.С.Хакима до въезда на ул.Чистопольская, по трем правым полосам движения;

- ул.Чистопольская по направлению от ул.Чистопольская до съезда на круговое движение вокруг стадиона «Ак Барс Арена», по трем правым полосам движения.

- вокруг стадиона «Ак Барс Арена (полностью).

Также с 7.30 до 12.00 нельзя будет проехать и по улице Хакима по направлению от Декабристов до Амирхана, причем в двух направлениях.

Отметим, всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» в Казани в 9.00 на стадионе «Ак Барс Арена».