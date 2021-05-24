Экс-министру финансов Марий Эл присудили вернуть в бюджет 9,7 миллиона рублей

Решение суда пока не вступило в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл суд своим решением взыскал с экс-министра финансов республики Гульфии Габдул-Бариевой более 9,7 миллиона рублей. Именно на такую сумму она нанесла ущерб региональному бюджету.

Отметим, что с соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. До этого бывший министр была приговорена к трем годам условно за превышение должностных полномочий.

Преступление тогда еще действующим министром было совершено в 2015 году. Тогда Габдул-Бариева распорядилась исказить официальную бюджетную отчетность Марий Эл. А именно исключить сведения о размере просроченной кредиторской задолженности по строительству. Речь шла об объектах, которые были включены в республиканскую адресную инвестиционную программу 2014-2016 годов. В итоге Марий Эл не получила финансирование на 9,7 миллиона рублей для погашения своих долгов. На суде Гульфия Габдул-Бариева признала свою вину. Теперь же ей предстоит возместить причиненный ущерб.