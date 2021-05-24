Казань и Саратов связал новый авиарейс

Полеты будут выполняться по воскресеньям и четвергам. Фото: Алина НИЗАМОВА

В аэропорту столицы Татарстана одна из авиакомпаний запустила новый рейс до Саратова и обратно. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Так, по воскресеньям вылет из Казани запланирован на 18.40, а прибытие в Саратов на 20.55. Обратно самолет отправится в тот же день в 17.35 и будет в столице Татарстана в 17.50.

По четвергам в Саратов можно будет улететь в 18.25, приземление - в 20.40. В Казань рейс запланирован на 21.30, а прибытие – в 21.45.

- Для каждого аэропорта указано местное время. Время в Саратове на один час «опережает» московское. Возможны изменения в графике движения, - отметили в пресс-службе аэропорта Казани.