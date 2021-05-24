В Казани частично перекроют движение по улицам Адоратского и Чуйкова, а также по проспекту Универсиады

На определенных участках проезд будет закрыт на месяц. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, согласно распоряжению Исполкома Казани, в городе с 26 мая по 23 июня включительно будет закрыт проезд по улице Адоратского, а именно по участку около зданий №№ 61, 63, 63 корпус 1. Там же с 27 по 31 мая нельзя будет проехать и возле дома №63. Эти ограничения связаны с проведением капремонта внутриквартальных тепловых сетей.

Также до 26 мая из-за проводимой реконструкции магистрального тепловода движение транспорта, кроме автобусов, ограничат на улице Чуйкова – возле домов №62 и №77. С 26 и по 31 мая там также полностью перекроют автобусные полосы. А тротуар и вовсе не будет доступен для пешеходов до 20 июня.

В свою очередь с 26 мая до 5 июля из-за строительства сетей хозяйственно-бытовой канализации на проспекте Универсиады нельзя будет проехать в районе здания №23а по Оренбургскому тракту и дома №39а по улице Латышских Стрелков.