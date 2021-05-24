Падение произошло на пересечении улиц Чернышевского и Баумана. Фото: скриншот с видео

Видео жесткого падения на электросамокате в центре Казани опубликовали в интернете. На нем видно, как мужчина на скорости пересекает дорогу в районе пешеходной улицы Баумана. Он видимо не рассчитал высоту электросамоката и высоту бордюра. О последний двухколесный транспорт и «спотыкается». Мужчина летит головой на асфальт.

Напомним, к нему тогда на помощь поспешили дежурившие недалеко сотрудники Росгвардии. Они воспользовались индивидуальными перевязочными пакетами, которые были у них при себе, а затем вызвали «скорую помощь» для пострадавшего.

Первую помощь мужчине оказали сотрудники Росгвардии. Фото: 16.rosguard.gov.ru

К этому моменту к нему подошла его жена. Мужчина сказал, что он чувствует себя хорошо и пара удалилась, не став дожидаться медиков.

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