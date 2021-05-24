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Общество24 мая 2021 14:59

И.о. председателя комитета Казани по транспорту назначили Марата Хисамутдинова

Ранее он являлся заместителем руководителя Комитета
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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И.о. председателя комитета Казани по транспорту назначили Марата Хисамутдинова, который до этого являлся заместителем руководителя этого подразделения.

Отметим прежний председатель Комитета Айдар Абдулхаков с этого понедельника перешел на должность директора МУП «Метроэлектротранс».

Напомним, прежний глава предприятия Асфан Галявов, который занимал данный пост с 2004 года, покинул его по собственному желанию. Произошло это на фоне очередного ЧП с трамваями.

Так, 17 мая на улице Сибирский тракт у остановки «Компрессорный завод» на скорости один трамвай врезался сзади в другой. Пострадали три человека – кондуктор и вагоновожатые. По данному факту возбудили уголовное дело.