В Татарстане за прошедшие сутки зарегистрировали 33 новых случаев коронавируса

15 зараженных пришлось увезти в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 33 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав республики. Из них только один является завозным, остальные – контактные. При этом 15 зараженных пришлось увезти в больницу, а 18-типредоставить лечение на дому.

Что касается географии распространения инфекции, то в этот раз больше всего больных было выявлено в Казани (13 человек) и Набережных Челнах (восемь человек).

Всего в Татарстане диагноз коронавирус поставили 21 268 людям. Из них 18 181 человек выздоровел, а 490 скончались.